Coligação PSD/CDS comenta resultados eleitorais no Hotel Orquídea

A coligação 'Madeira Primeiro' PSD/CDS voltou a escolher um espaço 'neutro' para acompanhar a noite eleitoral. No Hotel Orquídea, mesmo em frente à sede do PSD-Madeira, no Funchal, foi criado um espaço para os dirigentes dos dois partidos comentarem os resultados eleitorais.

Um espaço onde também terão de trabalhar os meios de comunicação social.

A poucos minutos do encerramento das urnas, nesta 'sede' da coligação PSD/CDS só estão profissionais da comunicação social.