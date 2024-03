Livre saúda baixa da abstenção que dá "mais legitimidade" ao próximo parlamento

O cabeça-de-lista do Livre por Setúbal saudou a baixa da abstenção prevista nas legislativas de hoje, que deverá ficar situada entre os 32% e os 46,5%, considerando que dará "mais legitimidade ao próximo parlamento e Governo".

"Consideramos que a abstenção baixar e haver uma maior participação é um dado positivo, significa que os portugueses se mobilizaram para estas eleições que são eleições importantes para definir os próximos anos e isso é sempre positivo, dá mais legitimidade ao próximo parlamento e ao próximo Governo", defendeu Paulo Muacho.

O dirigente do Livre reagia às projeções avançadas pelas televisões que avançam que a abstenção nas legislativas de hoje deverá ficar situada entre os 32% e os 46,5%.

Interrogado sobre se a comunicação ao país que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez no sábado influenciou estes números, Paulo Muacho respondeu que "pode ter contribuído", mas que "não é muito tradicional no dia de reflexão o Presidente fazer uma mensagem".

"Mas acho que isso também reforçou esta ideia que se trata de um ato eleitoral muito importante e que as pessoas devem participar. Apesar de o estado do tempo não estar muito propício, as pessoas responderam a esse apelo e ao apelo dos partidos que também o têm feito", defendeu o candidato.

Na opinião de Paulo Muacho, "a participação eleitoral deve mobilizar todos os agentes políticos".

Sobre se estes números refletem uma campanha esclarecedora, na qual os partidos conseguiram passar a sua mensagem, Muacho respondeu que "o número não indica necessariamente que isso possa ter acontecido ou não".

O dirigente considerou que a campanha foi "marcada por uma grande onda de desinformação, com muitas mentiras a circular nas redes sociais".

"Ainda assim, se houve participação, é positivo, mas é preciso também olhar para esses fenómenos e perceber como é que se pode responder a eles. Não nos parece que as duas coisas estejam necessariamente ligadas", acrescentou.

A noite eleitoral do Livre está a decorrer no Teatro Thalia, em Lisboa, local onde o partido arrancou a campanha e realizou um segundo comício esta semana.

O palco está iluminado com a cor verde e no púlpito vê-se uma papoila, símbolo do partido, bem como o mote da campanha eleitoral, "Contrato com o futuro".

As mesas de voto para as eleições legislativas abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira e encerraram às 19:00. Nos Açores, fecham uma hora mais tarde (20:00 em Portugal continental)

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), estavam inscritos para votar 10.819.122 eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa.

Concorreram a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.