Sara André deixa uma mensagem aos militantes do PSD "que querem a mudança"

Sara André, antiga deputada do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira e antigo quadro destacado do partido, recorreu à rede social Facebook para deixar um alerta aos militantes social-democratas.

Ela que tem sido bastante crítica à decisão de Miguel Albuquerque em se recandidatar a presidente do PSD-Madeira dirige-se aos "militantes que querem a mudança", aletando-os para que não comprometam a sua assinatura "subscrevendo candidaturas que não concordam pois depois não poderão assinar outras".

Na mensagem que ilustra com uma imagem do que ser um formulário para subscritores à candidatura de Miguel Albuquerque para presidente do partido, que só deverá ser aprovado amanhã, Sara André acrescenta que "o regulamento e as datas, que ainda podem ser alteradas, só é aprovado amanhã no Conselho Regional e, curiosamente, já foi enviado para algumas das sedes e juntas um formulário de candidatura com data para assinarem".

Perante isto, a militante do PSD entende que "aqui temos novamente a 'putinização' dum processo que se avizinha 'feito'".

Demonstrando alguma insatisfação com o sucedido, Sara André desafia os social-democratas madeirenses: "Tenham coragem e acreditem no futuro. Aguardem para fazerem as vossas escolhas em consciência e sem pressões. Vamos precisar de todos. Partilhem e passem palavra. Isto assim, não é a democracia a funcionar".