África do Sul vai a eleições a 29 de Maio

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje que as eleições nacionais e das províncias serão a 29 de Maio, coincidindo com a celebração dos 30 anos de liberdade e democracia naquele país.

Na ocasião, apelou a todos os eleitores para participarem neste importante e histórico marco do calendário democrácrito.

Para além do cumprimento da nossa obrigação constitucional, estas próximas eleições são, também, uma celebração do nosso percurso democrático e uma determinação do futuro que todos desejamos. Apelo a todos os sul-africanos para que exerçam o seu direito democrático de voto e para aqueles que irão fazer campanha que o façam de forma pacífica, no pleno respeito da lei. Instamos também os eleitores não registados a utilizarem a plataforma de registo online para se registarem. Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul

Ao DIÁRIO, o conselheiro das comunidades madeirenses, José Nascimento, reforçou, precisamente, a importência deste acto eleitoral, realçando que o mesmo acontece no ano mais difícil dos 30 anos de democracia, devido aos problemas económicos, sociais e até uma certa instabilidade política.

“Nunca a África do Sul, numa democracia, tem tido tantos desafios como agora e veremos o que irá acontecer. Não espero nenhuma surpresa nas eleições. Acho que o ANC ganhará outra vez. E isso, não será, talvez, um mau acontecimento porque o ANC é o garante de alguma instabilidade na África do Sul. Sem o ANC no comando a instabilidade seria maior,” disse José Nascimento.