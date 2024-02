Victor Freitas pergunta se Albuquerque não está "preso ao próximo acto da justiça"

Victor Freitas recordou as palavras de Miguel Albuquerque, em Novembro do ano passado, quando disse que ao primeiro-ministro não restava alternativa que não fosse a demissão, depois de ver o seu chefe de gabinete detido e ser suspeito num caso de corrupção.

"O senhor presidente do Governo não será prisioneiro das suas palavras?", pergunta o deputado socialista.

O primeiro-ministro, recorda, era apenas suspeito e não arguido como é Miguel Albuquerque.

Do mesmo modo, depois de se demitir e "desdemitir" após a decisão do juiz de instrução, "o presidente do Governo Regional não fica preso ao próximo acto da justiça?", pergunta.