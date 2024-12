Leonel Pontes deixou mensagem sentida a Nani

O madeirense Leonel Pontes, actualmente director técnico dos chineses do Shangai Shennua, cruzou-se com Nani nas camadas jovens do Sporting e na selecção nacional e fez questão de, numa publicação nas redes sociais, deixar uma mensagem ao agora antigo extremo depois deste, aos 38 anos, ter anunciado o final da carreira, na qual passou por Real Massamá (formação), Sporting (em três ocasiões), Manchester United, Fenerbaçhe (Turquia), Valência (Espanha), Lazio (Itália), Orlando City (EUA), Veneza (Itália), Melboune Victory (Austrália), Adama Demirspor (Turquia) e Estrela da Amadora. Somou ainda 112 internacionalizações e 24 golos por Portugal.

Leonel Pontes- orientou o Marítimo na temporada de 2014/2015- começou por recordar quando foi a primeira vez que viu Nani em campo. “Amigo: conheci-te em 1996 ou 1997, tinhas 12\13 anos. Real Massamá- Sporting. Ganhámos por 7-1 e eu fiz um pequeno relatório sobre um jogador chamado Luís Cunha. Já mostravas que o teu futebol era diferente. Viemos a encontrar-nos em 2004, e acabámos por trabalhar oito anos entre os sub-19, equipa principal do Sporting e a Seleção Nacional”, adiantou.

Pontes teve também contacto com as origens humildes de Nani, no bairro social de Santa Filomena, na Amadora. “Em 2004, fui ver com os meus olhos onde vivias, Bairro de Santa Filomena, com o nosso amigo Sabino Fernandes. Por saber a tua história é que te admiro muito como jogador, mas ainda mais como pessoa. Foste o exemplo de perseverança e de remar contra o destino de tantos jovens que nascem, vivem e morrem, e não passam do bairro de Santa Filomena. Tu passaste além fronteiras, como passaram os nossos navegadores na época dos descobrimentos. Ultrapassaste barreiras, tempestades, grandes dificuldades, mas vieste com o ouro fino, com uma carreira, com família e com a admiração e respeito do mundo do futebol. Parabéns, Nani, pela tua carreira enquanto profissional de futebol, e pela tua coragem de teres desafiado o destino e levares de vencido o cabo das tormentas”, deixou.

A finalizar, um desejo para o futuro: “Espero que te mantenhas ligado ao futebol porque essa é a tua vida e era o que te estava destinado desde muito cedo. Forte abraço. Estarei aqui sempre a torcer.”