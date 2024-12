Funchal investiu 255 mil euros no âmbito do projecto '+ Habitação'

Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de 32 projectos de apoio a famílias de várias freguesias do Funchal, no âmbito do '+ Habitação', desenvolvido pela ASA -Associação de Desenvolvimento de Santo António, representando um investimento de 89 mil euros.

O apoio destina-se, na sua maioria, à aquisição de materiais de construção civil, mas também à aquisição de equipamentos para os interiores de habitações.

Na entrega destes apoios, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, referiu que, ao abrigo deste programa, a autarquia já investiu 255 mil euros ao longo deste ano, beneficiando um total de 108 famílias, o que significa um esforço significativo de 86% do apoio total disponibilizado em 2024, que chegou aos 310 mil euros. Um valor que será atualizado no orçamento de 2025, anunciou.

Cristina Pedra lembrou que o actual executivo tem trabalhado em estreita colaboração com a ASA, cujo apoio institucional, era inexistente anteriormente, sublinhando que a aposta da autarquia, para além da construção dos 180 fogos habitacionais no programa de investimentos, também dá prioridade à melhoria das condições de vida das famílias que já possuem habitação, garantindo que as infraestruturas existentes sejam adequadas às necessidades atuais.

Cristina Pedra reafirma o compromisso em manter uma estratégia de promoção da melhoria da qualidade de vida dos munícipes, reforçando a aposta em programas de apoio à habitação e na criação de condições para um maior rendimento disponível aos munícipes.

A autarca destacou outras medidas de apoio às famílias, como o aumento dos apoios para medicamentos e transportes.

“Hoje conseguimos chegar a 6 mil munícipes com apoios aos medicamentos e estamos a investir também nos bairros sociais, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, sublinhou.