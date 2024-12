Nacional aprova as contas com prejuízo de 174 mil euros

Os sócios do Nacional aprovaram por unanimidade, em Assembleia Geral, o relatório e contas do exercício de 2023 no que se refere ao clube e que teve um prejuízo de 174 mil euros, prejuízo esse que veio da SAD e que teve que teve ser integrado no clube.

Nota ainda para a eleição, também por unanimidade, da sócia Elisabete Maria Silva para representar os sócios no Conselho de Administração do CD Nacional, Futebol SAD.

No final na reunião magna, o presidente do Nacional, Rui Alves, fez um balanço positivo da assembleia.

“A votação por unanimidade significa o reconhecimento do trabalho desta direcção e a confiança que os sócios depositam naqueles que elegeram. Este não é um resultado do clube. O clube não teve prejuízo pois este resultado é importado da SAD”, explicou o dirigente alvinegro.