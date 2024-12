Entre manchetes nacionais, o tema mais comum é a queda do regime sírio

Bom dia. Eis as principais notícias nos jornais nacionais este 9 de Dezembro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Gravidez escondida acaba na morte de mãe e bebé"

- "Parto em casa de Portimão, mulher de 42 anos não resistiu a hemorragia"

- "Crise [no Sporting] abre porta à saída de Gyokeres"

- "Rebeldes Sírios derrubam regime de Bashar Al-Assad"

- "Almirante Gouveia e Melo nega ser da maçonaria"

- "Polémica. Basílio Horta simula cornos na Câmara Municipal de Sintra"

No Público:

- "Síria. Queda de Bashar al-Assad é 'novo começo histórico'"

- "Venda de carros elétricos cresceu mais do que pontos de carregamento"

- "Segurança. Cova da Moura é área prioritária no policiamento de proximidade"

- "Saúde mental. Quase metade dos alunos dorme menos do que devia"

- "Ex-líder do CDS. Paulo Portas pondera candidatura presidencial"

- "Futebol. Artur Jorge é o 4.º português a ser campeão no Brasil"

No Jornal de Notícias:

- "Há milhares de famílias com rendas em atraso nas casas camarárias"

- "Síria. Rebeldes derrubam ditadura ao fim de 54 anos"

- "Brasileirão. Artur Jorge festeja com o Botafogo"

- "Despedida. Campeão europeu Nani anuncia ponto final na carreira"

- "Entrevista. 'Grandes lóbis e grupos económicos capturaram poder decisório do Estado'. João Paulo Batalha, ex-presidente da Transparência Portugal"

- "Famalicão. Cadáver exumado em batalha pela paternidade"

- "Trabalho. Nómadas digitais sem interesse em Portugal"

- "Porto. Passa a ser preciso ligar antes de ir à urgência do S. João"

No Diário de Notícias:

- "Queda de Bashar al-Assad. Primavera Árabe chegou à Síria 13 anos depois. E agora?"

- "Número de armas apreendidas continua a subir e perícias já estão ao nível de 2023"

- "Entrevista a Kazutoshi Kakimori. 'Nós, descendentes dos cristãos ocultos japoneses, fazemos as orações que nos ensinaram no século XVI'"

- "DN Brasil. Sabores do Natal brasileiro abrem oportunidades a empreendedores na restauração"

- "Judi Dench. 9 filmes para os 90 anos de uma atriz soberba"

- "Conferência DN. Abertos nove processos por riscos à cibersegurança nacional"

- "Educação. Número de estudantes portugueses com 'vulnerabilidades psicológicas' baixou"

No Jornal de Negócios:

- "Gestores com multas pesadas se falharem na cibersegurança"

- "Conversa Capital. Rui Baleiras. 'Ninguém sabe' quanto custam 248 alterações ao Orçamento"

- "Pai Natal já começou a levar presentes às bolsas mundiais"

- "Subsídios. Solução do Governo para o 14.º mês contraria lei"

- "Investidor privado. Sobe ou desce? O que esperar da sua conta da luz em 2025"

- "TAP diz que taxa sobre aviões mais poluentes é ilegal"

No Jornal Económico:

- "BPP lucrou cinco milhões no primeiro trimestre"

- "Regime sírio caiu, mas futuro do país é incerto"

- "Fim do mecanismo de capitalização do Novobanco é formalizado hoje"

- "Ativos agrícolas e florestais deverão atrair investimentos de 500 milhões nos próximos dois anos"

- "'No futebol português tomam-se decisões de milhões com base no feeling' [CEO da Goalpoint, Pedro Cunha Ferreira]"

- "Irene Fonseca é das mais poderosas do 'ranking' da Forbes Portugal na Educação e Ciência"

- "Von der Leyen fecha acordo comercial entre UE e Mercosul, 20 anos depois"

- "Presidente do Conselho de Lisboa prepara candidatura a bastonário"

No Record:

- "Laje ataca história"

- "Benfica. Pódio de treinadores com mais pontos por jogo do clube"

- "Triunfo nas Aves permitirá ultrapassar Fernando Riera e ser o 3.º melhor de sempre"

- "Harder procura redenção"

- "Tenta convencer João Pereira e luta para voltar ao onze [do Sporting]"

- "Nani pendura as botas"

- "Alta tensão em Famalicão"

- "FC Porto. Claques viraram-se a Vítor Bruno e não só"

No A Bola:

- "Laje continua a vencer"

- "Benfica de vento em popa"

- "Artur Jorge entra na história [no Brasil"

- "Treinador português leva Botafogo ao terceiro título de campão, uma semana depois da inédita conquista dos Libertadores"

- "Seleção. Ponto final para Nani"

- "FC Porto. SAD promete mão pesada contra adeptos violentos"

- "Sporting. Israel abordado para renovar contrato"

E no O Jogo:

- "O novo imperador do Brasil. Artur Jorge junta o título de campeão brasileiro à Taça dos Libertadores pelo Botafogo. 'É um ano de felicidade que só se consegue com amor e união'"

- "Parte hoje para Doha onde vai disputar a Taça Intercontinental de Clubes"

- "Clube carioca não vencia o Brasileirão há 29 anos"

- "Técnico português sucede a Abel Ferreira, do Palmeira"

- "FC Porto. SAD ataca desordeiros e arbitragem. Dragões querem identificar indivíduos responsáveis por ameaças e tentativas de agressão"

- "Atuação de Luís Godinho e do VAR Tiago Martins alvo de exposição ao CA"

- "Diogo Costa travou sétimo penálti desde 2020/21"

- "E. Amadora. Nani termina carreira aos 38 anos. Motivos pessoais evocados para o abandono do antigo internacional português"

- "Benfica. Akturkoglu tem a chave do arsenal. Extremo marcou o primeiro golo das águias em seis jogos: cinco terminaram em vitória"

- "Lage com mais pontos do que Schmidt há um ano"

- "Sporting. Vercauteren aposta num empate em Bruges. Ex-treinador dos leões e diretor desportivo da federação belga prevê equilíbrio. 'Debast? A liga portuguesa é uma boa escola'"

- "Braga. Carvalhal vai mexer na defesa. Cansado de 'erros infantis', deve trocar Arrey-Mbi por Bambu"

- "Boavista-Farense 1-1"

- "Casa Pia-Aves SAD 1-1"