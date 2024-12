Professoras da Lombada foram à Noruega ver como funciona a aprendizagem ao ar livre

Duas professoras da Escola Básica do 1.º Ciclo e Pré-Escolar da Lombada, no concelho da Ponta do Sol, deslocaram-se à Noruega durante uma semana para participar numa mobilidade Erasmus focada na aprendizagem ao ar livre. A iniciativa, que teve por objectivo o desenvolvimento de metodologias inovadoras que promovam o contacto dos alunos com a Natureza, contou com a presença de docentes da Grécia, Bulgária, Estónia e Noruega.

A mobilidade decorreu no condado de Østfold e incluiu actividades teóricas e práticas. Durante a formação, as docentes madeirenses participaram em workshops organizados pela Universidade de Østfold e aplicaram estratégias pedagógicas em sessões ao ar livre com os alunos da Escola Spetalen, localizada em Råde.

As professoras destacaram o impacto positivo desta experiência no seu trabalho na EB1/PE da Lombada, sublinhando a relevância de metodologias mais dinâmicas e sustentáveis, ajustadas às especificidades do contexto escolar madeirense.

O programa da mobilidade incluiu visitas a espaços como o centro de ciências Inspiria e o Parque Vigeland, em Oslo, além de uma visita guiada à cidade histórica de Fredrikstad. A semana culminou na implementação prática das aprendizagens adquiridas, em sessões pedagógicas realizadas ao ar livre.

A coordenadora do projecto e directora da EB1/PE da Lombada, Rosa Gaspar, destacou a importância desta cooperação internacional:

“A troca de experiências entre países permite-nos desenvolver estratégias conjuntas que enriquecem o trabalho dos professores e oferecem novas oportunidades de aprendizagem aos alunos”.

Financiado pelo programa Erasmus+, este projecto insere-se num esforço europeu para promover a inovação e a colaboração no sector educativo. "A participação das docentes da Madeira reforça o compromisso da EB1/PE da Lombada em integrar práticas pedagógicas modernas e interculturais no seu dia a dia. Concluída a mobilidade no sábado, as participantes regressaram à Madeira prontas para aplicar os novos conhecimentos e partilhar as aprendizagens com a comunidade escolar", lê-se numa nota assinada pela directora da escola.