Netanyahu diz que queda de al-Assad marca "dia histórico"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou hoje a queda do Presidente sírio, Bashar al-Assad, dizendo que este acontecimento marca "um dia histórico", representando o fim de "um nódulo central do eixo do mal".

"Este é um dia histórico na história do Médio Oriente" e "uma consequência direta dos golpes que desferimos no Irão e no Hezbollah, os principais apoiantes do regime de al-Assad", disse Netanyahu.

"Não permitiremos que nenhuma força hostil se estabeleça na nossa fronteira", disse o líder israelita, acompanhado pelo seu ministro da Defesa, Israel Katz, numa visita ao ponto de observação dos Montes Golã, na fronteira com a Síria.

Os rebeldes declararam hoje Damasco 'livre' do Presidente Bashar al-Assad, após 12 dias de ofensiva de uma coligação liderada pelo grupo islâmico Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe), juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia, para derrotar o governo sírio.

O Presidente sírio, no poder há 24 anos, deixou o país perante a ofensiva rebelde, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), desconhecendo-se, para já, o seu paradeiro.

Rússia, China e Irão manifestaram preocupação pelo fim do regime, enquanto a maioria dos países ocidentais e árabes se mostrou satisfeita por Damasco deixar de estar nas mãos do clã Assad.

No poder há mais de meio século na Síria, o partido Baath foi, para muitos sírios, um símbolo de repressão, iniciada em 1970 com a chegada ao poder, através de um golpe de Estado, de Hafez al-Assad, pai de Bashar, que liderou o país até morrer, em 2000.