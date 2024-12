Em 2025, os trabalhadores madeirenses passam a receber mais 65 euros, preconizando a Região o maior aumento salarial do País, acima dos 870 euros do Salário Mínimo Nacional e dos 913,50 previsto para os Açores. Conforme noticiou o DIÁRIO, a proposta foi avançada, na passada sexta-feira, pelo Governo Regional.

Sem surpresa um aumento salarial é sempre uma notícia bem-vinda para qualquer trabalhador. Todavia, para além do rendimento, são cada vez mais desejados benefícios que promovam o bem-estar e o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, o designado salário emocional.

Isso mesmo corrobora o estudo 'O Estado da Compensação 2023-2024', realizado pela Coverflex e baseado na colaboração de mais de 2 mil profissionais residentes em Portugal continental e ilhas, ao revelar que apenas 35% dos inquiridos demonstram estar satisfeitos com o seu actual pacote de compensação. Além disso, entre os participantes, mais de seis em cada 10 inquiridos (60,6%) indicam ter benefícios flexíveis como parte da sua compensação.

Mas, na prática, estamos a falar de que benefícios?

Salário emocional. O que é?

De acordo com o site e-Konomista.pt: "Horário flexível, o trabalho à distância, seguros de saúde, benefícios sociais em relação à educação dos filhos, espaços de lazer dentro das empresas, ajudas com pagamento de formação, entre outros benefícios, são exemplos das retribuições não financeiras que não aparecem na folha de vencimento, mas fazem parte do salário emocional".

O salário emocional nada tem a ver com pagamentos extra, prémios ou qualquer outro valor numerário. Este tipo de salário pode ter as mais diversas formas e é, no fundo, um conjunto de ajudas que a entidade empregadora disponibiliza aos seus trabalhadores e-Konomista.pt

Refira-se que o conceito de Felicidade Interna Bruta (FIB), que avalia o índice de bem-estar da população, defende a ideia de salário emocional como um complemento ao salário que é oferecido pela empresa, relacionado com aquilo que o dinheiro não pode comprar.

Como calcular?

No site, explica-se os cinco aspectos a ter em conta no cálculo do salário emocional:

Equilíbrio entre carreira profissional e vida familiar

Poder usufruir de um horário flexível para trabalhar, ou até executar as tarefas a partir de casa, permitindo mais disponibilidade para, por exemplo, acompanhar os filhos. Compensações para além do salário

Compensações que, ainda que não sejam monetárias, podem contribuir para o bem-estar dos colaboradores e até mesmo ajudá-los a poupar dinheiro na aquisição de serviços. Alguns exemplos: Seguros de saúde, inscrições em ginásios, creche, infantário ou atividades durante as férias escolares, formação profissional ou cheques-desconto são algumas das compensações que deve ter em conta ao calcular o seu salário emocional. Progressão na carreira

Oferecer oportunidades reais de progressão de carreira, indo ao encontro das ambições dos colaboradores.

Formação contínua

Ter um plano de formação contínua para melhorar as competências técnicas adequadas à função dos colaboradores e, por consequência, ter melhores condições de trabalho. Fomentar a aprendizagem de coisas novas que possam enriquecer os colaboradores também em termos pessoais é igualmente valorizado. De realçar que, de acordo com o Código do Trabalho, cada trabalhador tem direito a 40 horas de formação contínua por ano.

Bom ambiente de trabalho

Acreditar na missão da empresa e todos partilharem da mesma cultura empresarial, faz com que sejam criados laços de confiança entre colegas e fazer parte de uma boa equipa de trabalho é um factor determinante para que os colaboradores se sintam realizados no seu emprego.

Como o promover?

O e-konomista identifica ainda 10 formas como as empresas podem promover o salário emocional:

Facilidade de comunicação entre colaboradores e superiores; Programas de desenvolvimento de carreira; Actividades de 'team building'; Programas de lazer que incluam as famílias dos colaboradores; Transparência em relação aos objectivos da empresa; Flexibilidade na rotina organizacional; Actividades em datas comemorativas; Programas de formação; Avaliações objectivas e directas; Reconhecimento e 'feedback' positivo.

Cinco regalias que os trabalhadores mais vão valorizar em 2025

Tendo em conta a preferência crescente por estes benefícios extrassalariais, a ‘Gi Group Holding’, uma das maiores empresas globais de soluções de Recursos Humanos, decidiu partilhar as cinco regalias que os trabalhadores mais vão valorizar em 2025:

Regime de Trabalho Flexível

Equilibrar a vida profissional e pessoal é fundamental para o bem-estar. Horários flexíveis, modelos de trabalho híbridos ou remotos, e até ajustes sazonais, como jornadas reduzidas no Verão, vão ter um papel cada vez mais importante no recrutamento, sobretudo com algumas empresas a recuar e a voltar ao regime 100% presencial. Este equilíbrio reduz o stress, aumenta a satisfação e fideliza talentos, além de alargar o alcance das empresas a profissionais que, de outra forma, poderiam estar limitados por factores como localização geográfica ou responsabilidades pessoais. Apoio à Saúde Mental

Com o estigma em torno da saúde mental a diminuir, os trabalhadores procuram ambientes onde possam abordar e gerir temas como stress e 'burnout'. Em 2025, as empresas que oferecerem dias de saúde mental, workshops de bem-estar ou apoio psicológico personalizado terão uma vantagem competitiva face às que não apoiam os trabalhadores. O impacto positivo na produtividade será evidente, criando um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados e apoiados. Literacia Financeira

A ansiedade financeira é uma realidade que afecta muitos trabalhadores e que, consequentemente, influencia o seu desempenho. Promover a literacia financeira através de programas de educação financeira, workshops sobre gestão de dívidas ou consultoria personalizada será uma prioridade para as empresas que desejem promover a tranquilidade dos seus colaboradores. Esta abordagem reduz o stress financeiro e aumenta o foco. Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira

O crescimento pessoal e profissional continuará a ser uma prioridade em 2025. Programas de formação contínua, certificações, 'upskilling' [aprimorar as capacidades dos trabalhadores] ou 'reskilling' [preparar os trabalhadores para desempenharem novas funções], workshops especializados e iniciativas de mentoria são cada vez mais valorizados pelos trabalhadores. Este investimento no desenvolvimento de competências não só beneficia os colaboradores, como também reforça a competitividade das empresas, que ganham equipas mais preparadas e motivadas. Tecnologia e Automação

Com a tecnologia a desempenhar um papel cada vez mais central no trabalho, os colaboradores esperam que as suas funções sejam complementadas por ferramentas inovadoras que aumentem a eficiência e reduzam tarefas repetitivas. Empresas que integrem tecnologias de ponta e automação nos seus processos destacam-se como mais atractivas, permitindo um equilíbrio entre produtividade e contributo humano.