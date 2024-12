'Cinema Português nas Ilhas' arranca no Fórum Machico a 14 de Dezembro

No próximo sábado, dia 14 de Dezembro, tem lugar, no Fórum Machico, a primeira de duas sessões do projecto 'Cinema Português nas Ilhas'.

Às 21 horas, será exibido, o filme 'Já Nada Sei'. A segunda sessão, com 'Posso Olhar Por Ti', de Francisco Lobo Faria, acontece no dia 20 de Dezembro, às 20h30.

Esta iniciativa do Bairro Etéreo - Associação Cultural, com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), visa "promover e valorizar o cinema português na Região Autónoma da Madeira e em Porto Santo, estabelecendo uma ligação profunda entre a produção cinematográfica nacional e o público insular".

Além das exibições, o projecto, que se estenderá até 2025, proporcionará conversas e tertúlias com realizadores, compositores, actores e outros profissionais da indústria cinematográfica, oferecendo ao público uma "oportunidade única de interacção e troca de experiências".

Os bilhetes para as primeiras sessões estarão disponíveis para compra na Câmara Municipal de Machico.