Miúdos e graúdos divertiram-se na ante-estreia do 'Circo Mundial Solidário'

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites, em parceria com o Circo Mundial, deu início hoje, às 15 horas, a antestreia do Circo Mundial Solidário, no Cais 8 da Avenida do Mar.

Este evento, que já é uma tradição no coração do Funchal, proporcionou uma "tarde mágica repleta de sorrisos, emoção e alegria" para todos os presentes onde foi possível ter um público, desde crianças, adultos e idosos (com, e, sem limitações).

"A magia do Circo encantou os nossos sentidos, transportando-os para um universo de fantasia onde os limites simplesmente não existem. A felicidade estampada em todos os rostos, o brilho nos olhos das famílias e a energia contagiante da plateia reafirmaram o poder transformador da arte e da solidariedade", afirmou Filipe Rebelo, presidente da Associação Sem Limites.

De destacar a existência de ainda mais sessões:

• 11 de Dezembro às 21 horas – em parceria com o Clube Desportivo do Nacional;

• 12 de Dezembro às 15 horas;

• 13 de Dezembro às 18 horas – em parceria com o Núcleo de Árbitros da RAM;

• 20 de Dezembro às 18 horas

Esta é uma acção solidária, em que parte do dinheiro dos bilhetes reverte directamente para a missão da APPNE – Associação Sem Limites, que se foca na defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. "Cada bilhete comprado e cada aplauso, são gestos que contribuem para um futuro mais inclusivo e justo".