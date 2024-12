Madeira na 1.ª Mostra de Fundos Europeus no Porto

A Alfândega do Porto recebe, de 10 a 12 de Dezembro, a 1.ª Mostra de Fundos Europeus, "evento nacional aberto ao público que destaca o impacto dos fundos europeus no desenvolvimento de Portugal", na qual todas as regiões, incluindo a Madeira irá marcar presença, mostrando alguns dos programas específicos da Região Autónoma.

No caso específico, no terceiro e último dia, quarta-feira, entre as 11h30 e as 12h00, serão apresentados projectos do 'Madeira 2030', nomeadamente da Autoridade de Gestão do Madeira 2030, com a gestora do programa, Maria João Monte, bem como os apoios ao Emprego do IEM - Instituto de Emprego da Madeira e de promoção da eficiência energética em habitações sociais no Município do Funchal.

"A programação inclui o Balcão Portugal 2030, stands de projetos financiados, sessões de pitch, seminários temáticos, mesas redondas e oportunidades de networking", frisa a organização, que terá o "ponto alto" o "Seminário internacional 'A Governação Multinível e as Políticas de Coesão: Aliança de Futuro?', a 11 de Dezembro, com especialistas da Comissão Europeia, OCDE e outros organismos de referência".

Na Mostra estarão presentes o ministro adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, o secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, entre muitos outros representantes nacionais e internacionais.

Nota ainda para a actuação de elementos do Conservatório – Escola de Artes da Madeira, durante a pausa dessa quarta-feira, entre as 12h30 e as 13h30.