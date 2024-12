A ‘Essência do Vinho Madeira 2024’, no Fórum Pestana do Casino da Madeira, no Funchal, tem como objectivo alargar o ‘glossário do vinho’ dos visitantes, ao fomentar a partilha de experiências enólogas entre os peritos e os mais curiosos, e faz parte já do ‘calendário’ madeirense.

Desta vez, até ao próximo sábado, 7 de Dezembro, 37 produtores estão preparados para mostrar centenas de referências.

Entre os presentes, Nuno Faria, da Companhia dos Vinhos dos Profetas e Villões, projecto ao qual se junta o enólogo António Maçanita, explicou estar em representação de quatro regiões (Profetas e Villões – Madeira e Porto Santo; Maçanita – Douro; Fita Preta - Alentejo; e Açores Wine Company – Açores). “Estamos aqui a mostrar que a qualidade dos nossos vinhos é transversal a qualquer região”, observou, constatando que os produtores de vinhos são desafiados todos os dias face a clientes cada vez mais exigentes.

Para Pedro Santos, director-geral do Pingo Doce Madeira, esta ‘Essência’, onde marcam presença pela primeira vez, é uma oportunidade para fortalecer a marca própria de vinhos.

Do programa desta quinta-feira constou uma prova comentada ‘Verdelho e Tinta Negra não fortificados. Madeirenses apelativos!’, que teve como protagonistas Marc Barros e António Lopes (Revista de Vinhos). Houve ainda tempo para um Showcooking com A Biqueira. O dia de abertura termina como nova prova comentada: ‘Tintos para um Natal em família’, novamente com Marc Barros e António Lopes.

Num sector sujeito a ‘altos e baixos’, a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, e o presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, quiseram destacar os apoios disponíveis, num sector que registou o ano passado um volume de vendas de 22 milhões de euros. Entre estes apoios, os 20 cêntimos a mais por quilo de uva entregue da casta Tinta Negra.