25 assistentes sociais participam em curso sobre apoio emocional à vítima

Está a decorrer, até amanhã, uma acção de formação contínua sobre apoio emocional à vítima em situação de crise, emergência e catástrofe. A iniciativa é promovida pelo Centro de Formação e conta com a participação de 25 assistentes sociais do Serviço de Saúde da RAM.

"Pretende-se, desta forma, capacitar estes profissionais para a aplicação de técnicas de primeiros socorros psicológicos, promover uma atuação integrada com equipas multidisciplinares, assegurar o autocuidado dos profissionais e fomentar práticas éticas e legais no apoio às vítimas, garantindo uma intervenção de qualidade e um atendimento holístico em situações de crise, emergência e catástrofe", explica em nota à imprensa.

A formação tem uma duração de 18 horas e é ministrada por Flávia Capa, Psicóloga e Mestre em Psicologia pela Universidade do Minho.

"Este curso é promovido e certificado pelo Centro de Formação do SESARAM,EPERAM, sendo objeto de co-financiamento pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Madeira 20-30", indica a mesma nota.