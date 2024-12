PSD refere que ORAM prevê "o maior investimento de sempre" na Saúde

O sector da Saúde apresenta o maior investimento, de sempre, por parte do Governo Regional. Quem o diz é o grupo parlamentar do PSD Madeira, que se reuniu com os dirigentes do SESARAM com o objectivo de entender melhor estas medidas e de que forma vão suprimir as necessidades do sector.

Cláudia Perestrelo destacou a importância de reforçar os investimentos nesta área, considerada fundamental para o bem-estar dos cidadãos e para a qualidade de vida na Região. “Nós sabemos que a saúde é uma área de grande sensibilidade para os cidadãos, é uma área que tem tido um investimento crescente por parte do Governo Regional e a saúde é efetivamente uma aposta deste Governo Regional", referiu a deputada.

A parlamentar fez questão de sublinhar que, neste momento, "a prioridade é continuar a melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que se garantem respostas mais céleres e eficazes aos utentes".

O objectivo central do SESARAM e do serviço da saúde da região dar respostas concretas e em tempo útil aos cidadãos, dotar o próprio SESARAM de mais recursos materiais para que possa melhorar a prestação de cuidados de saúde, (…) e continuar a dar respostas positivas aos profissionais, que eles são a alma desta casa. Cláudia Perestrelo

Cláudia Perestrelo enfatizou a importância de valorizar os profissionais que asseguram o funcionamento diário do sistema de saúde, tendo em vista que “desde 2016, foram contratadas mais de 2.000 pessoas para reforçar as equipas nas diferentes áreas, (...) profissionais indispensáveis para que uma máquina tão grande como a saúde funcione diariamente".

O partido frisar, novamente, que este reforço das respostas aos utentes só será possível de se realizar, "caso todos os partidos políticos aprovem, sempre com responsabilidade e seriedade, o ORAM25".