Habitação: Portugal já está no top dos aumentos mundiais

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais e revistas nacionais desta quinta-feira, 5 de Dezembro de 2024.

Na revista Visão:

- "Mário Soares. Os primeiros passos da lenda"

- "Crime. Estranho caso do ouro desaparecido na justiça"

- "Presidenciais. Os candidatos que dividem os socialistas"

Na revista Sábado:

- "Gouveia e Melo. A vida do militar que quer comandar a nação"

- "Le Creuset. A história dos tachos da moda que demoram 120 horas a fazer"

- "Sono. Óleos, cobertores, anéis e pijamas especiais para dormir bem"

- "Entrevista a José Manuel Durão Barroso: 'Sampaio incentivou-me a aceitar o convite para a comissão'"

No Correio da Manhã:

- "Eleições na FPF. Guerra de espionagem na Federação de Futebol"

- "Nuno Lobo diz que é vítima de espiões desde que é candidato à liderança da estrutura federativa contra lista de Proença"

- "Moreirense-Sporting. 'O treinador que foi não vai voltar'. Jogo decisivo para João Pereira"

- "Reformados recebem amanhã pensão e subsídio de Natal"

- "Espinho. Arquiteto de Montenegro ouvido na 'Vórtex'"

- "Empresa da SIC recebeu. Câmara de Lisboa e Estado pagam 750 mil Euro por festival"

- "Seleção feminina de futebol. Navegadoras regressam com missão cumprida"

- "Benfica. Lage acredita em Leandro Barreiro"

- "FC Porto. Villas-Boas ataca Benfica"

- "Poupança. Certificados de aforro batem juros dos depósitos"

- "Lagos. Herói salva criança vítima de choque elétrico"

- "Educação. Alunos do 4.º ano e 8.º estão pior a matemática"

No Público:

- "Regularização de imigrantes: 113 mil processos a andar e 108 mil rejeitados"

- "Genocídio. É o que Israel está a cometer em Gaza, diz a Amnistia Internacional"

- "Urgências. Relatório não permite aferir abuso por parte de estrangeiros"

- "Motos. Parlamento afasta inspecções obrigatórias"

- "Dia da Literacia do PÚBLICO. O papel fundamental dos jornais escolares. Marcelo Rebelo de Sousa apreensivo com as dificuldades da comunicação social"

- "França. Moção de censura faz cair Governo de Michel Barnier"

No Jornal de Notícias:

- "Extinção do SEF esconde tráfico de seres humanos"

- "Indústria automóvel 'campeã' do desemprego"

- "Empresas notificadas para devolverem fundos"

- "Aldi exige 830 mil euros a ex-juiz por corrupção"

- "Sapadores. Marcelo critica petardos mas pede solução"

- "França. Derrube de Governo é golpe em Macron"

- "Porto. Vereador das Finanças bate com a porta"

- "Tony Carreira: 'Falo da minha filha Sara todos os dias""

- "FC Porto. Cachimbo da paz numa gala para afastar turbulência"

- "Sporting. João Pereira não sabe nem quer imitar Amorim"

No Diário de Notícias:

- "Custo da habitação em Portugal tem dos piores agravamentos do mundo"

- "França. Esquerda e Le Pen fazem cair Barnier de olhos postos em Macron"

- "'Precisas de saber se és rapariga ou rapaz?' CDS exige que o MNE explique 'agendas ideológicas' do Instituto Camões"

- "Próximas Autárquicas devem trazer um ciclo de mudança às capitais de distrito"

- "Educação. Alunos do 8.º ano de Matemática têm o pior resultado da Europa em testes internacionais"

- "Crime. Incendiário de Oliveira de Azeméis 'é filho de gente humilde' e 'não obteve benefícios'"

- "Audição. BCE prevê mais inflação neste final de ano, antes de descida para 2%"

- "Alojamento Local. Movimento iniciado em 2022 faz história com referendo em Lisboa"

- "Mobilidade. Imigrantes estiveram nove anos a receber subsídio ilegalmente, diz Governo. Corte é 'evidente violação da Constituição', diz BE"

- "Cinema. Um sucesso da Broadway à procura do sucesso no grande ecrã"

No Negócios:

- "Parlamento acaba de vez com inspeções às motos"

- "Descida do IRC não faz mexer ponteiro do crescimento"

- "José Reis, economista: 'Temos empresas que se refugiam em setores mais fáceis'"

- "Jovens pedem crédito recorde para casa ainda sem a garantia pública"

- "Governo de Barnier cai e deixa França de novo em crise"

- "Banco central do petróleo mantém torneiras fechadas"

- "Lisboa. Alojamento local com regras mais apertadas"

No Jornal Económico:

- "Dois satélites portugueses vão ser lançados em janeiro pela Spacex, de Elon Musk"

- "Barnier caiu e Macron vai testar esquerda parlamentar"

- "Paula Amorim é a mais poderosa do 'ranking' da Forbes Portugal. Presidente do grupo Amorim e da Galp é primeira no setor da energia, mas também lidera a lista global"

- "Riqueza dos bilionários aumentou 121% desde 2015 e superou 14 biliões de dólares"

- "Medo de mudar atrasa adoção de estratégias sustentáveis. Sofia Santos, Sustainability Champions in Chief na Systemic"

- "Governo promete programa de simplificação fiscal para breve"

- "Portugal cresce mais do que a Europa, o dobro de França e o triplo da Alemanha"

- "Ligação marítima entre Madeira e Continente fica a cargo de Lisboa"

No Record:

- "Eram mesmo penáltis. Conselho de Arbitragem aponta erros no Sporting-Santa Clara"

- "Moreirense-Sporting. João Pereira quer ganhar com ideias próprias"

- "Ciclismo. Entrevista. Cândido Barbosa. 'O 'doping' está estancado'"

- "Como opção a Bah em janeiro. Águia olha para Danilo Veiga"

- "FC Porto. Notáveis aplaudem Villas-Boas. Discurso de união e referência a Pinto da Costa"

- "Mundial de Clubes. Benfica e FC Porto conhecem hoje os adversários"

No O Jogo:

- "'Botafogo tem sede incalculável de vencer'. Artur Jorge com a Libertadores no bolso e uma mão no título, o novo 'rei' do Brasil fala de tudo a O Jogo"

- "FC Porto. Samu e Galeno taco a taco. Herdeiros da dupla Evanilson/Taremi assumem despesas do ataque"

- "Moreirense-Sporting. "Não mudo consoante o vento...'. João Pereira garante que se vai manter fiel às suas ideias"

- Benfica. Amdouni é aposta para 25/26. Águias vão exercer opção de compra do avançado suíço"

- "Lage nunca venceu o Vitória na Luz"

E no A Bola:

- "Prova de fogo. João Pereira procura vitória após duas derrotas traumáticas"

- "Moreirense-Sporting. Gyokeres não marca há dois jogos, pior série desta época"

- "Benfica. Arthur Cabral pressiona Pavlidis"

- "Seleção feminina. Navegadoras voltam a casa após garantirem o Europeu de 2025"

- "Inglaterra. Ruben Amorim sofre primeiro desaire ao leme do Man. United"

- "FC Porto. Homenagem de Villas-Boas a Pinto da Costa caiu bem entre os adeptos"