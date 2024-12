Sporting Clube da Madeira campeão regional de futebol feminino

O Sporting Clube da Madeira (Sporting CM) conquistou o campeonato regional de futebol feminino no fim de semana passado "pela 1.ª vez em 90 anos de história", um título de séniores inédito contra o S.C. Santacruzense B, "por uns concludentes 0-7, em partida realizada no Complexo Desportivo Bráulio França, em Santa Cruz", informa o clube em nota de imprensa.

"À partida para a 6ª e última jornada do CDHR, o Sporting CM, já partia como favorito à vitória no campeonato, uma vez que, em igualdade pontual, beneficiava da vantagem que tinha no confronto direto com S.C. Santacruzense A, equipa esta que, tinha sido campeã regional na época 23/24", explica.

Um favoritismo que "tornou-se mais evidente quando as equipas foram para o intervalo da partida, já com o marcador a assinalar uma vantagem de 4 golos sem resposta a favor das Leoas do Funchal", salienta. "Na segunda parte, surgiram mais golos, mas a intensidade de jogo foi diminuindo à medida que, a partida caminhava para o seu fim, e onde a festa do título que já não escarparia, tomou conta das Leoas do Sporting CM".

Assim, "para a história do jogo, fica o resultado final que se cifrou em 0-7 para o Sporting Clube da Madeira", sendo que "as Leoas voltam agora a competir em Janeiro de 2025, desta vez para a Taça da Madeira, onde o objetivo passa também por conquistar este troféu, e assim tentar a desejada dobradinha", almejam.