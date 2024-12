Notícias que marcaram a Região em 2024

Pelas ruas do Funchal, o DIÁRIO questionou diversos transeuntes sobre quais foram as notícias que mais marcaram o ano 2024.

Apesar de nem todas as pessoas abordadas quererem aparecer nas filmagens que deram origem a este vídeo, as respostas, sempre na ponta da língua, centraram-se em dois temas.

As investigações judiciais que envolveram cinco elementos do Governo Regional foram as mais mencionadas, seguidas dos incêndios de Agosto, que consumiram 5.116 hectares na Madeira, durante 13 dias.

Não perca as explicações dos jornalistas Jorge Freitas Sousa e Marco Livramento sobre o que se passou nas duas situações, quais foram as suas consequências e como se encontram.