Portugueses doaram 24 mil euros para dar medicamentos a quem mais precisa

As farmácias portuguesas receberam mais de 24 mil euros doados por utentes durante o mês de dezembro e que servirão para que 146 pessoas carenciadas possam ter acesso aos seus medicamentos gratuitamente.

Entre os dias 9 e 20 de dezembro, os portugueses doaram 24.101,65 euros do troco das suas compras nas farmácias para a Campanha "Dê Troco a Quem Precisa", revelou hoje a instituição que promove a campanha, explicando que este valor irá apoiar "146 pessoas carenciadas a acederem aos medicamentos de que precisam".

A campanha solidária foi promovida pela Associação Dignitude para o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, que desde 2016 "já ajudou mais de 39.400 beneficiários e já dispensou mais de três milhões de caixas de medicamentos", explicou o gabinete de imprensa da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

O projeto prevê que os medicamentos sejam agora distribuídos pelas pessoas carenciadas que estão referenciadas por entidades como autarquias, IPSS, Cáritas ou Misericórdias.

Os beneficiários têm um cartão, que apresentam numa farmácia para poder adquirir os medicamentos comparticipados que lhe forem prescritos.

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento é um projeto da Associação Dignitude, que pretende que as pessoas tenham acesso, de forma digna, aos medicamentos prescritos, cobrindo, no receituário, o valor não comparticipado pelo Estado.

Qualquer família em situação de carência pode ser referenciada ao Programa pelas entidades locais, que vão desde Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais, a IPSS e outras instituições da área social.