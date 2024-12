PS quer esclarecimentos sobre "sistemática e inaceitável" falta de medicamentos

O PS pretende esclarecimentos sobre a "inaceitável" sistemática rutura de medicamentos na farmácia hospitalar. O partido considera que tal é fruto da má gestão e mau planeamento por parte do Governo Regional e que isso põe em causa os tratamentos de que muitas pessoas necessitam, inclusive para doenças do foro oncológico.

Os socialistas estiveram reunidos, esta manhã, com o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, pelo que Paulo Cafôfo indica que já foram requeridos esclarecimentos sobre esta matéria ao secretário regional da Saúde e Proteção Civil.

Para Cafôfo, o Governo Regional tem vindo a “dar muitas desculpas” para esta lacuna, "entre as quais atrasos nos fornecedores, problemas na distribuição e, até, a inoperacionalidade do aeroporto da Madeira". "A verdade é que, durante tanto tempo – e são vários anos –, há sempre rutura de stock e falta de medicamentos, pondo em causa a saúde das pessoas”, disse, considerando inaceitável que os tratamentos destes doentes fiquem comprometidos.

Os esclarecimentos requeridos pelos socialistas visam os relatórios da farmácia do hospital relativos aos últimos quatro anos, bem como as prescrições de medicamentos, contrabalançando a necessidade dos mesmos com o seu efectivo fornecimento aos utentes, “para verificarmos aquilo que se passa com esta má gestão e mau planeamento dos fármacos, muitos deles para doenças oncológicas”.

Paulo Cafôfo aproveitou ainda para enaltecer o trabalho que o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro tem vindo a desenvolver, quer no apoio aos doentes, quer aos seus familiares.