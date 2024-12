"Não podemos aceitar a pobre esmola que o patronato quer dar aos trabalhadores"

"Não podemos aceitar aquela pobre esmola que o patronato quer dar aos trabalhadores da hotelaria porque merecem mais e muito mais do que estão a oferecer. Foi um ano de ouro, fabuloso", foram as primeiras palavras de Adolfo Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria da Madeira, na concentração à entrada do Casino da Madeira.

Segue-se manifestação a caminho da Secretaria do Turismo com palavras de ordem como "a luta continua" e "queremos aumento no salário".

Estão presentes algumas dezenas de manifestantes.

É por aumentos de salários justos que os trabalhadores da hotelaria estão em luta.