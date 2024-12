Grupo Dorisol e QJF participam na Corrida de São Silvestre

O Grupo Dorisol e a QJF – Sociedade de Advogados participaram este sábado, 28 de Dezembro, na 65.ª Corrida de São Silvestre - Volta à Cidade do Funchal com uma equipa composta por quase 70 pessoas, entre colaboradores, parceiros e amigos.

Em nota emitida, a cadeia hoteleira de três estrelas da Madeira destaca o seu compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar, bem como do fortalecimento dos laços entre as empresas e a comunidade, assumindo o objectivo de continuar a "promover a união, a responsabilidade comunitária e o orgulho nas tradições da Madeira".

"A Corrida de São Silvestre é mais do que um evento desportivo; é uma celebração da nossa identidade regional e um momento de união que reflete o melhor da nossa comunidade. Estamos orgulhosos por fazer parte desta tradição e por envolver os nossos colaboradores e parceiros neste espírito", destaca Tiago Quintas, administrador do Grupo Dorisol.