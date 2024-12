Confirmada participação de Albuquerque na São Silvestre

Em contagem decrescente para a 65. Edição da Volta à Cidade do Funchal em atletismo, está confirmada a presença, entre os participantes, do presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque já 'aquece', tal como milhares de atletas - estão inscritos cerca de 5.500 -, sendo que o tiro de partida desta corrida de São Silvestre será dado por José Prada, em representação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Foto Rui Silva / ASPRESS