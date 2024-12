Albuquerque corre a São Silvestre do Funchal

O presidente do Governo Regional é um dos cerca de 5.500 inscritos na 65.ª Edição da Volta à Cidade do Funchal, que tem ‘tiro de partida’ agendado para as 20 horas.

A Miguel Albuquerque está atribuído o dorsal nº 1, confirmou o presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Egídio Olim.

Resta aguardar que o governante esteja presente na prova principal que tem partida e chegada na Avenida Sá Carneiro, junto à Praça CR7, que a concretizar-se, será um regresso à prova rainha do atletismo madeirense.

No extenso leque de atletas, há outros governantes inscritos, como é o caso do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.