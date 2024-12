Tributo a Frank Sinatra esta noite no Centro de Congressos da Madeira

O Centro de Congressos da Madeira recebe, esta noite, um tributo a Frank Sinatra. 'Fly me to the moon' é o nome do espectáculo protagonizado pela Orquestra de Jazz do Funchal.

O concerto está agendado para as 21 horas e clássicos como ‘Strangers in the Night’, ‘New York’, ‘I've Got You Under My Skin’ ou ‘Fly Me to the Moon’ vão abrilhantar a noite musical madeirense.

O último ensaio já decorreu no Centro de Congressos da Madeira, com interpretação de Rui Taipa.