Não está descartada a possibilidade de chuva leve na noite da passagem de ano na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o estado do tempo para os dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro seja influenciado por "um anticiclone localizado sobre a Península Ibérica, e por uma região depressionária nos níveis médios e altos, centrada junto ao golfo de Cádiz"

Nesse sentido, de acordo com a previsão, o céu deverá apresentar "períodos de muito nublado, com vento fraco". O IPMA indica que "a probabilidade de ocorrência de precipitação será baixa, mas não está descartada a possibilidade de chuva leve na noite da passagem de ano, "mas que a acontecer será em quantidades pouco significativas".

"Os valores de temperatura mínima deverão variar entre 14 e 16.° C, e entre 0 e 4.° C nas terras altas. A temperatura máxima deverá variar entre 16 e 20.° C, e entre 6 e 8.° C nas terras altas", pode ler-se no comunicado do organismo.

No que diz respeito à agitação marítima, as ondas na Costa Norte deverão ser do quadrante norte, com uma altura significativa entre 1 e 1,5 metros. Na Costa Sul, as ondas serão mais calmas, com uma altura inferior a 1 metro.