Arouca e Gil Vicente fecham 2024 com empate após interrupção por nevoeiro

Arouca e Gil Vicente empataram hoje 1-1, num jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que esteve interrompido durante 26 minutos devido ao nevoeiro.

O médio costa-marfinense Mory Gbane deu vantagem à formação minhota, aos 64 minutos, tendo, o turco Güven Yalçin empatado para os anfitriões, aos 81, imediatamente após o recomeço do encontro pelo árbitro Cláudio Pereira, aos 78.

O Gil Vicente somou o seu segundo empate seguido, depois da igualdade 0-0 com o Sporting, que ditou a saída de João Pereira do comando técnico dos 'leões', e o quarto jogo consecutivo sem perder, mantendo-se no 10.º lugar, agora com 18 pontos.

Apesar do empate, o Arouca termina o ano na 18.º e último lugar, com os mesmos 12 pontos de Boavista e Farense, que, nesta ronda, defrontam, respetivamente, FC Porto e Vitória de Guimarães.