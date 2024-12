Jogo entre Arouca e Gil Vicente retomado após interrupção devido ao nevoeiro

O jogo entre Arouca e Gil Vicente, para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a última de 2024, foi hoje retomado, aos 78 minutos, após 26 minutos de interrupção devido ao nevoeiro.

O encontro disputado em terreno arouquense foi suspenso pelo árbitro Cláudio Pereira quando o Gil Vicente vencia por 1-0, com um golo do costa-marfinense Mory Gbane, aos 64.

O Gil Vicente iniciou a ronda no 10.º lugar, com 17 pontos, mais seis do que o Arouca, 18.º e último classificado.