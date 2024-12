Sporting obrigado a vencer Gil Vicente para recuperar liderança isolada

O Sporting tem hoje a oportunidade de recuperar a liderança isolada da I Liga de futebol, caso triunfe em casa do Gil Vicente, em encontro da 15.ª jornada da prova.

O campeão nacional viu-se ultrapassado no sábado pelo FC Porto, que venceu 3-0 em casa do Moreirense, e pode agora recuperar o comando isolado em caso de triunfo, frente a um Gil Vicente que costuma colocar dificuldades quando atua no seu recinto.

Além do embate em Barcelos, a 15.ª ronda tem hoje outro encontro agendado, com o Santa Clara, surpreendente quarto classificado, a receber o Sporting de Braga, quinto.

Resultados e progrmama da 15.ª jornada:

- Sexta-feira, 20 dez:

Casa Pia -- Arouca, 3-1

- Sábado, 21 dez:

Famalicão -- Farense, 1-2

Boavista -- AVS, 0-0

Moreirense - FC Porto, 0-3

- Domingo, 22 dez:

Santa Clara - Sporting de Braga, 16:00 locais (17:00 em Lisboa)

Gil Vicente -- Sporting, 20:30

- Segunda-feira, 23 dez:

Benfica - Estoril Praia, 18:45

Vitória de Guimarães -- Nacional, 18:45

Estrela da Amadora - Rio Ave, 20:45