O extremo-direito Paulinho Boía, 26 anos, que jogava no Paysandu do Brasil, é reforço do Nacional no mercado de Inverno. O atacante brasileiro regressa, assim, a Portugal depois de ter representado o Portimonense em 2019. Paulinho Boía já passou por vários clubes como São Paulo, Juventude, Metalist (Ucrânia), Kyoto (Japão), América Mineiro.