Vítor Pereira comanda Wolverhampton a vitória frente ao Manchester United, de Ruben Amorim

O Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu hoje em casa por 2-0 o Manchester United, de Ruben Amorim, em jogo da 18.ª jornada da Liga inglesa de futebol, saindo dos lugares de despromoção.

Matheus Cunha, aos 58 minutos, e Hwang, aos 90+9, decidiram a contenda para os 'wolves' no tradicional 'Boxing Day' da Premier League, escalando ao 17.º lugar, com 15 pontos e acima da 'linha de água', deixando os 'red devils' em 14.º, com 22, após a quarta derrota nas últimas cinco jornadas.

Para o segundo triunfo, em dois jogos, de Pereira no comando da nova equipa, muito contribuiu uma boa exibição de Nelson Semedo, capitão de equipa, que ficou perto do golo aos 39 minutos, num dos remates de fora da área que marcaram o primeiro tempo, a par de uma tentativa de Diogo Dalot nos forasteiros, aos 20, que José Sá defendeu.

Sá e Semedo foram dois dos quatro lusos lançados na equipa da casa, com Toti Gomes e Gonçalo Guedes, entrando ainda Rodrigo Gomes aos 87, com Dalot e o capitão Bruno Fernandes na equipa de Amorim.

No arranque do segundo tempo, foi mesmo o capitão do United a deixar mal a equipa, ao ver o segundo amarelo aos 47 por uma entrada imprudente -- Larsen viu o 1-0 anulado dois minutos depois, por fora de jogo.

Ainda assim, parecia uma questão de tempo e o United viria a sucumbir de novo num canto direto, como já havia acontecido frente ao Tottenham, com Matheus Cunha a adiantar os 'wolves' à hora de jogo e a assistir Hwang aos 90+9, nos últimos instantes do encontro, para fechar o marcador.

Se Vítor Pereira segue 100% vitorioso em Inglaterra, a crise do United de Ruben Amorim agudizou-se, e o técnico que deixou o Sporting a meio da época para emigrar tem apenas quatro vitórias em 10 encontros no novo clube, tendo perdido nos últimos três.

De resto, no 'Boxing Day' três dos quatro treinadores portugueses venceram, uma vez que o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, subiu a terceiro ao bater o Tottenham (1-0) e o Fulham, de Marco Silva, levou a melhor sobre o Chelsea (2-1).

Por isso, ainda hoje, pelas 20:00, o líder Liverpool pode aumentar de quatro para sete a vantagem sobre o Chelsea na receção ao Leicester, que é agora 18.º e antepenúltimo.