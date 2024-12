Sporting confirme dispensa de João Pereira e apresentação de Rui Borges às 9h00

O treinador João Pereira deixou o comando técnico do Sporting, após três vitórias em oito jogos desde que substituiu Ruben Amorim no cargo, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol.

"Um Leão para sempre. Obrigado, João Pereira", lê-se na mensagem divulgada nas redes sociais dos 'verdes e brancos' na Internet.

João Pereira, de 40 anos, orientava a equipa B dos 'leões' até 11 de novembro último, quando sucedeu a Amorim, que saiu para o Manchester United, vencendo três jogos - dois na Taça de Portugal e um na I Liga -, somando um empate, no domingo em casa do Gil Vicente (0-0), e quatro derrotas.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade desportiva dos 'leões' dá conta da cessação dos contratos, com o treinador João Pereira e a sua equipa técnica, constituída por Tiago Teixeira, José Caldeira e António Calça e Pina, que tinham assinado até 30 de junho de 2027.

O Sporting divide o segundo lugar da I Liga com o FC Porto, ambos com 37 pontos, a um do líder Benfica, próximo adversário dos 'leões', no domingo, em jogo da 16.ª jornada.

O clube 'leonino' agendou para quinta-feira, às 09:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a apresentação do sucessor de João Pereira, sem confirmar que se trate de Rui Borges, até agora treinador do Vitória de Guimarães, que tem sido apontado ao cargo pela comunicação social.