Manchester United, de Ruben Amorim, eliminado da Taça da Liga pelo Tottenham

O Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, foi hoje eliminado nos quartos de final da Taça da Liga de futebol, ao perder em casa do Tottenham por 4-3.

Um 'bis' de Solanke, aos 15 e 54 minutos, e golos de Kulusevski, aos 47, e Son, de canto direto, aos 88, garantiram o triunfo dos londrinos face à equipa do técnico luso, que ainda reagiu na reta final.

A perder por 3-0, a equipa de Amorim reagiu e o capitão Bruno Fernandes, titular a par do compatriota Diogo Dalot, encontrou Zirkzee para reduzir, aos 63, com Amad Diallo, aos 70, a aproximar as duas formações.

Seguiu-se um 'cerco' à baliza de Fraser Forster, que evitou males maiores até que Son voltou a 'ferir' os 'red devils' com um canto direto, num lance em que o guarda-redes Bayindir ficou a queixar-se de ser impedido de tocar na bola por Bergvall.

No último suspiro do encontro, Jonny Evans ainda fez o 4-3, de cabeça, a responder a um cruzamento de Diallo, mas o 4-4 que forçaria o desempate por grandes penalidades não chegou.

Contas feitas, este é o oitavo jogo de Amorim no emblema inglês, somando quatro vitórias, três derrotas e um empate pelo 13.º classificado da Liga inglesa.

Os 'spurs' completam, assim, o lote de semifinalistas da Taça da Liga inglesa, a par de Liverpool, Newcastle e Arsenal, que, na quarta-feira, garantiram o 'bilhete' para a penúltima fase da prova.