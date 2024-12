Mandíbula de mastodonte encontrada num quintal no Estado de Nova Iorque

Uma mandíbula completa de um mastodonte que viveu na Idade do Gelo apareceu no quintal de uma casa em Orange County, no Estado de Nova Iorque, local onde já foram encontrados restos mortais de cinquenta exemplares daquela época.

O Museu do Estado de Nova Iorque - onde hoje se encontram os restos mortais - relatou esta descoberta, noticiou na quarta-feira a agência Efe.

Os investigadores do museu dedicam-se agora a estabelecer com precisão a idade, os hábitos alimentares e a saúde do animal - sabe-se que era um espécime adulto - , antes de poder apresentar os restos mortais ao público no próximo ano.

Foi um residente de Scotchtown, a cerca de duas horas a norte da cidade de Nova Iorque, que descobriu no seu quintal duas estranhas pedras que emergiram do solo enquanto limpava o seu jardim: eram dois dentes completos do mastodonte, e sob esse par de dentes encontrou mais dois, até que decidiu chamar especialistas do museu.

As escavações expuseram até agora toda a mandíbula e fragmentos de uma costela e de uma das patas do animal, mas poderão continuar a surgir novas à medida que os trabalhos avançam.

Os mastodontes são uma espécie semelhante aos mamutes e aos elefantes, que prosperaram na Idade do Gelo na América do Norte, mas desapareceram no final do Pleistoceno, há mais de 10.000 anos.