O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de informar que neste dia de Natal, pelas 11:22 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 3.0 (Richter) e cujo epicentro se localizou próximo de Doze Ribeiras (Terceira). De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido.