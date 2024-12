Aguaceiros podem chegar durante a tarde deste Dia de Natal

As previsões do tempo para este Dia de Natal na Madeira apontam para períodos de céu muito nublado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode chuviscar, sobretudo a partir da tarde desta quarta-feira. Os aguaceiros deverão ser dispersos, podendo ser acompanhados de trovoada.

É esperado vento de Leste moderado a forte, entre 20 a 40 km/h, soprando forte, entre 35 a 50 km/h, de Sueste nas terras altas.

Está prevista uma pequena subida de temperatura. São esperadas máximas de 23ºC na Madeira e 21ºC no Porto Santo. As mínimas serão, respectivamente, de 18ºC e 17ºC.

De acordo com o IPMA neste Dia de Festa estão de regresso as poeiras em suspensão.

No Funchal, conte com períodos de céu muito nublado e igual possibilidade de ocorrência de aguaceiros, sendo, também aqui, mais prováveis a partir da tarde e podendo ser acompanhados de trovoada.

O vento, esse, deverá soprar fraco a moderado, entre 10 a 30 km/h, de Leste. A pequena subida da temperatura também deverá ser notada na cidade do Funchal.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de Nordeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Leste/Sueste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de sueste com 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar oscilará entre 20/21ºC.