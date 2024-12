Sociedades de Desenvolvimento promovem acções solidárias neste Natal

Os membros do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento marcaram presença, hoje, em duas instituições de solidariedade social, "numa iniciativa que procurou levar alegria e conforto às crianças e jovens destes espaços"

Segundo nota à imprensa, as visitas decorreram no Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua e nas instalações da Sagrada Família Funchal – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, onde foram entregues entregues lembranças, "acção simbólica que se insere no compromisso das Sociedades de Desenvolvimento com a responsabilidade social e o bem-estar das comunidades em que estão inseridas".

"Esta iniciativa é mais um exemplo das várias ações de solidariedade social promovidas recentemente pelas Sociedades de Desenvolvimento nos seus espaços, distribuídos pelos vários concelhos da Madeira e do Porto Santo. Entre estas, destacam-se as actividades realizadas no Parque Temático e no Centro Desportivo da Madeira, onde foram organizados eventos inclusivos, reforçando o papel das Sociedades de Desenvolvimento no meio comunitário", termina a mesma nota.