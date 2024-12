Bombeiros socorrem homem prostrado no Funchal

No início da madrugada desta terça-feira, 24 de Dezembro, uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal foi mobilizada até Largo Severiano Ferraz, no Funchal, para socorrer um homem de 43 anos, prostrado na via pública.

O homem, que apresentava sinais claros de alcoolismo, recusou ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.