Tirocínio em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa nos Bombeiros Sapadores do Funchal

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, inaugurou hoje o Tirocínio para formadores de Suporte Básico de Vida com Operação de Desfibrilhadores Automáticos Externos (SBV/DAE). Esta iniciativa marca mais um passo na qualificação dos técnicos do município para responder a emergências de saúde.

A formação é promovida pelo Núcleo de Emergência Pré-Hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal e inclui a realização de seis cursos práticos, essenciais para que os formadores de SBV/DAE concluam o tirocínio. Os cursos contam com a participação de funcionários da Câmara Municipal, como membros da Universidade Sénior, ginásios e centros comunitários, além de agentes da Polícia de Segurança Pública.

As sessões decorrem hoje e amanhã, nas instalações dos Bombeiros Sapadores, divididas em dois turnos: das 08h00 às 16h00 e das 16h00 às 24h00.

Com a conclusão desta etapa, a Câmara Municipal do Funchal poderá avançar com o processo de acreditação como entidade certificadora na área de SBV/DAE, segundo o modelo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Esta certificação permitirá ao município reduzir custos com formações externas, aumentar o número de técnicos capacitados e otimizar os recursos destinados à formação em emergências de saúde.

Bruno Pereira destacou a importância desta iniciativa para reforçar a capacidade de resposta em situações de emergência, consolidando o papel do Corpo de Bombeiros Sapadores como uma referência na formação e na assistência pré-hospitalar.