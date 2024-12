"Hoje é um dia histórico para os bombeiros da Madeira"

O Governo Regional da Madeira, através do Serviço Regional de Protecção Civil, realiza hoje, 19 de Dezembro, as transferências às Associações Humanitárias de Bombeiros da RAM (AHBV), as quais vão permitir aumentar os salários dos Bombeiros com retroactivos a Janeiro de 2024.

Assinala-se hoje um dia histórico para os Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, com o início dos pagamentos no âmbito do novo modelo de financiamento, que reflecte o compromisso do Governo Regional na valorização e reconhecimento dos Bombeiros da Região Governo Regional

Foram assinados, no dia 10 de Dezembro, os aditamentos aos Contratos Programa com as AHBV, os quais vão permitir valorizar e dignificar os Bombeiros da Região. O investimento para o ano 2024 é de 5,8 milhões de euros, sendo 4 milhões através do Governo Regional e 1,8 milhões através dos Municípios.

O novo modelo de financiamento às AHBV preconiza para 2025 um reforço de 7,2 milhões (cerca de 5 milhões através do Governo e 2,2 milhões de euros através dos Municípios) e para 2026 um reforço de 8,3 milhões (5,7 milhões através do Governo e cerca de 2,6 milhões através dos Municípios), valores pendentes da aprovação dos orçamentos para 2025 e 2026.