Tradição cumpre-se mesmo com as previsões de chuva

Os avisos para precipitação e trovoada não afastaram aqueles que se deslocaram até ao centro do Funchal, esta noite, para assinalar a típica Noite do Mercado.

Tal como noticiado esta tarde pelo DIÁRIO, o alerta para "aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada", e o aviso amarelo para a precipitação até ao final da noite desta segunda-feira não demoveram milhares de pessoas, regionais como turistas, que fizeram cumprir a tradição.

A animação desta noite típica madeirense cumpre-se com muita animação tanto dentro e fora do Mercado dos Lavradores. Na Praça do Peixe, no Mercado, afinam-se as vozes para cantar juntamente com a Confraria dos Cantares, a partir das 23 horas.

Ainda assim, para aqueles que ficam na rua podem acompanhar a emissão em directo da Noite do Mercado no ‘ledwall’ colocado na fachada principal do edifício.