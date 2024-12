Aviso amarelo para a chuva até às 00h00 de dia 24

O aviso amarelo que estava em vigor até às 21h00 desta 'Noite de Mercado' para todo o Arquipélago da Madeira, foi estendido por mais 3 horas, ficando até às 00h00 de 24 de Dezembro.

DE acordo com o IPMA, estão previstos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada para as costas sul e norte, regiões montanhosas da Madeira e ilha do Porto Santo. O aviso vigora desde as 6h00 desta segunda-feira.

Já estando em vigor, também complementado por um aviso amarelo para o vento que soprará com rajadas até 100km/hora até às 9h00, com ênfase nas serras.