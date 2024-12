Praça do Peixe apinhada para os Cantares de Natal

A partir das 23 horas muitas das atenções estarão centradas na Praça do Peixe, para os tradicionais cânticos da ‘Festa’. Cantares de Natal pela ‘Confraria dos Cantares’ preenchem a última hora desta ‘revéspera’ de Festa.

Depois o principal foco de animação ficará centrado no palco exterior – nas imediações do Mercado do Lavradores –, onde actuarão a cantora Cristina Barbosa e do DJ Oxy, até às 4 da madrugada.

Para quem estiver na zona defronte ao Mercado dos Lavradores, poderá também acompanhar, ‘mesmo ao longe’, a emissão em directo da Noite do Mercado no ‘ledwall’ colocado na fachada principal do Mercado.