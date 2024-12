Brigada de limpeza composta por 140 trabalhadores e 25 viaturas

Porque o Ambiente volta a ser uma das preocupações na muito concorrida Noite do Mercado, há reforço de equipamentos e de recursos humanos.

Para o efeito a Câmara Municipal do Funchal destacou várias equipas que irão circular durante toda a noite no centro da Cidade, com o objectivo de irem continuamente recolhendo resíduos abandonados (copos, garrafas, guardanapos, etc.) e efectuarem a remoção/recolha de papeleiras.

Face à previsível enchente na baixa do Funchal, os pontos de recolha de resíduos foram reforçados para esta Noite do Mercado em mais de centena e meia de contentores colocados nas artérias onde se prevê grandes concentrações de pessoas, e convocados 140 trabalhadores a serem apoiados por 25 viaturas.

No habitual rescaldo da longa Noite do Mercado, os trabalhos de limpeza, não apenas na envolvente do Mercado dos Lavradores, mas em toda a baixa da Cidade, arrancam pelas 6 horas da manhã desta terça-feira, véspera de Natal.