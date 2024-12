Ordem dos Engenheiros Técnicos celebrou 25 anos

No passado sábado, Lisboa foi palco de uma celebração da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), que comemorou os 25 anos da sua elevação a associação de direito público. O evento reuniu engenheiros técnicos de várias regiões do país, destacando-se a participação da comitiva da Secção Regional da Madeira da OET.

"A cerimónia decorreu numa atmosfera de orgulho e reconhecimento pelos feitos alcançados pela OET ao longo destas duas décadas e meia. Entre os presentes, estiveram personalidades de relevo no sector da engenharia, representantes de instituições parceiras e membros das várias secções regionais da Ordem", refere a entidade numa nota enviada.

Nesta cerimónia foi desenvolvido um Fórum Técnico onde especialistas abordaram temas diversos relevantes entre a influência da Inteligência Artificial, passando pela Inovação na Construção. Foi também apresentado o projecto do Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto (Angola), e o projecto de erradicação das barracas/Musseques.

Foi realizada uma homenagem ao engenheiro técnico Orlando Barbosa, do colégio de Agrária, destacando o impacto duradouro de suas contribuições para a engenharia na qualidade de dirigente e como profissional de engenharia.

"A participação da Secção Regional da Madeira foi também uma oportunidade para promover o intercâmbio de experiências e fortalecer os laços com as outras secções regionais, sublinhando a importância do trabalho conjunto para enfrentar os desafios do sector", lê-se ainda.

A rematar a OET diz que "a celebração não foi apenas um marco histórico, mas também um momento de renovação do compromisso da OET com a valorização da engenharia em Portugal, reafirmando sua importância para a sociedade e a economia".