Trabalhadores da distribuição em greve nos dias 24 e 31 de Dezembro

Os trabalhadores da distribuição convocaram uma greve para os dias 24 e 31 de dezembro, em luta por aumentos salariais, anunciou o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Sitese).

Numa nota divulgada no seu 'site', a estrutura sindical disse que enviou "para o Governo e parceiros sociais um aviso prévio de greve para os trabalhadores de empresas filiadas na APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição] para os dias 24 e 31 de dezembro de 2024".

"Lutamos por aumentos salariais justos, que reconheçam o esforço e dedicação, a conciliação entre a vida familiar e profissional, um direito essencial para a qualidade de vida dos trabalhadores", indicaram.

No ano passado, o Sitese também avançou com uma greve, na altura do Natal.