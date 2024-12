Piso molhado e viatura avariada causam 8 km de congestionamento

Inicialmente com cerca de 2 km de extensão, a manhã começou com uma avaria na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente no sublanço entre o nó de Pestana Júnior e a Boa Nova.

Além desta situação, que deverá ser resolvida rapidamente, os condutores devem ter cautelas com o piso molhado em todo o lado, devido à chuva que continua a cair, embora em regime de aguaceiros e não intenso.

Contudo, as dificuldades no trânsito estendem-se desde o sítio do costume, na zona da Cancela até ao nó dos Viveiros, ou seja, ao longo de 8 quilómetros. Leu bem.